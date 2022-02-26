"Братский" сосед в "гости" зашел: реакция Беленюка на обстрел жилого дома в Киеве

Жан Беленюк отреагировал на обстрел дома в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже третий день Украина отбивается от атак российской армии. РФ утверждает, что не атакует цивильные объекты, но сегодня утром целью агрессора стал жилой дом в Киеве.

"Братский" сосед в "гости" зашел! "Миротворчеством" занимается! Мирные жители Киева и остальных регионов тем временем в бомбоубежищах! Все, что необходимо знать о "Добрососедских отношениях по-российски"!", – написал Беленюк в Instagram и показал последствия обстрела.

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Как мы сообщали ранее, в результате попадания ракеты поврежден дом по адресу Лобановского 6-а в Соломенском районе Киева. Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, сообщает ГСЧС.

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