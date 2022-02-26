8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Братский" сосед в "гости" зашел: реакция Беленюка на обстрел жилого дома в Киеве

Александр Трикиша
26 февраля, 10:43
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк очень точно описал то, что происходит в Украине

Жан Беленюк отреагировал на обстрел дома в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже третий день Украина отбивается от атак российской армии. РФ утверждает, что не атакует цивильные объекты, но сегодня утром целью агрессора стал жилой дом в Киеве.

"Братский" сосед в "гости" зашел! "Миротворчеством" занимается! Мирные жители Киева и остальных регионов тем временем в бомбоубежищах! Все, что необходимо знать о "Добрососедских отношениях по-российски"!", – написал Беленюк в Instagram и показал последствия обстрела.

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Как мы сообщали ранее, в результате попадания ракеты поврежден дом по адресу Лобановского 6-а в Соломенском районе Киева. Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, сообщает ГСЧС.

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