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Брата Хабіба затримали у Москві. Він наїхав на поліцейського

Андрій Трофімов
11 листопада, 16:02
Двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова поліція чекала в аеропорту Шереметьєво, на нього прийшло орієнтування з Махачкали

Хабіб і Усман Нурмагомедови

Російського бійця змішаних єдиноборств Усмана Нурмагомедова затримала поліція у Москві. Його підозрюють у наїзді на співробітника поліції.

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Сьогодні МВС Дагестану розіслало орієнтування на Усмана і на його друга за підозрою в наїзді на співробітника поліції на КПП в аеропорту Уйташ.

"Сьогодні вранці Усман Нурмагомедов разом із товаришем Камалом Ідрісовим мали вилітати з Махачкали до Москви. Проте, на в'їзді в аеропорт їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП. Після цього Усман з другом полетіли до Москви, де на них вже чекали поліцейські. Брата Хабіба затримали прямо в Шереметьєво" , – повідомляє eadaily.com.

Усман Нурмагомедов – двоюрідний брат чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Він також займається змішаними єдиноборствами. Проводить поєдинок у турнірах, який організовує Bellator.

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На рахунку Усмана 14 боїв – 14 перемог, 8 з яких нокаутом.