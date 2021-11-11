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Брата Хабиба задержали в Москве. Он наехал на полицейского

Андрей Трофимов
11 ноября, 16:02
Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова полиция ждала в аэропорту Шереметьево, на него пришла ориентировка из Махачкалы

Хабиб и Усман Нурмагомедовы

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов задержан полицией в Москве. Его подозревают в наезде на сотрудника полиции.

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Сегодня МВД по Дагестану разослало ориентировку на Усмана и на его друга по подозрению в наезде на сотрудника полиции на КПП в аэропорту Уйташ.

"Сегодня утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Однако, на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские. Брата Хабиба задержали прямо в Шереметьево", – сообщает eadaily.com.

Усман Нурмагомедов двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он также занимается смешанными единоборствами. Проводит поединке в турнирах, который организовывает Bellator.

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На счету Усмана 14 боев – 14 побед, 8 из которых нокаутом.