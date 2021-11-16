Боснія – Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу збірної

Боснія vs Україна / Фото: Getty Images

У вівторок, 16 листопада, у гостьовому матчі з Боснією та Герцеговиною вирішується доля збірної України. Початок поєдинку у Зениці – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото та коментарями.

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Нагадаємо, вже не всі у руках самої команди Олександра Петракова.

ЯК НАМ ПОТРАПИТИ У ПЛЕЙ-ОФФ

Україні потрібно обов'язково виграти у Боснії та Герцеговини, вже втратила шанси пробитися на мундіаль.

вже втратила шанси пробитися на мундіаль. Також потрібно, щоб фіни в паралельній зустрічі в Гельсінкі програли Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, або зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв:

"Найголовніше – боротися і виявити бажання перемогти. Ми маємо зіграти набагато краще, ніж із Фінляндією. Можливо, свій шанс отримають деякі футболісти, які раніше грали менше. Потрібно проаналізувати свої помилки. Треба продовжувати працювати, щоб гравці набиралися досвіду".

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"Якщо ми гратимемо з Боснією та Герцеговиною так, як у товариському матчі проти Болгарії (1:1 в Одесі), то обов'язково вийдемо на чемпіонат світу. Чекаю дуже складну гру, бо молодь Боснії та Герцеговини захоче показати себе. За матчем Фінляндія – Франція я не стежитиму і говорити хлопцям нічого теж не буду".

Тренування України перед Боснією

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БОСНІЯ – УКРАЇНА

Фаворитом поєдинку у Зениці у вівторок, 16 листопада, аналітики букмекерських контор називають Україну. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.81, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії та Герцеговини – 4.65. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків матчу наступна:

Виграш Боснії та Герцеговини – 21%

Нічия – 26%

Виграш України – 53%

Найімовірніший рахунок – 0:1

Україна vs Боснія – у жовтні у Львові зіграли 1:1 / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА ВИХІД У ПЛЕЙ-ОФФ

У боротьбі за другий рядок у групі аналітики віддають перевагу Фінляндії. Коефіцієнт на її вихід у плей-офф дорівнює 1.65 (імовірність – 57%), а на вихід у плей-офф збірної України – 2.15 (43%).

Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

ДЕ ДИВИТИСЯ БОСНІЯ – УКРАЇНА

У прямому ефірі матч збірних Боснії та Герцеговини та України у вівторок, 16 листопада, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" та "Футбол 1".

Дивіться, як Україна перед Боснією зіграла 1:1 у товарняку з Болгарією