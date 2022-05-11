11 травня 21:30
Лідс --
Челсі --
11 травня 21:45
Боруссія М --
Україна --
11 травня 22:00
Ювентус --
Інтер --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Боруссія М – Україна: пряма відеотрансляція матчу

Анатолій Дерека
11 травня, 12:46
Команда Олександра Петракова поміряється силами із представником німецької Бундесліги. Дивіться прямий ефір на нашому сайті

Збірна України битиметься з Боруссією Менхенгладбах

Сьогодні футбольна збірна України проведе перший контрольний поєдинок під час підготовки до відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане менхенгладбаська Боруссія.

Поєдинок на "Борусія-Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу Боруссія М – Україна. Також ви зможете подивитись поєдинок у Менхенгладбаху у прямому ефірі у плеєрі, розміщеному нижче.

Реклама

Тренер збірної України Олександр Петраков скликав гравців за місяць до поєдинку у Глазго. Команда проводить тренувальний збір у Словенії, а контрольний матч вирішила провести проти середняка німецької Бундесліги.

За тур до фінішу Боруссія йде на 10 місці та вже позбавлена турнірної мотивації. Команда Аді Хюттера вже не вилетить, але й до єврокубкової зони не підніметься.

Читайте також: Христина Соловій виконає гімн України на стадіоні у Німеччині

Реклама

До слова, букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить 2.12, тоді як на Боруссію можна поставити за 3.25. Нічия ж оцінюється в 3.65.