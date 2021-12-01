Боротьба за шахову корону: чемпіон був за крок від поразки

Матч за звання чемпіона світу з шахів: Карсен - Непомнящий / Фото: fide.com

Сьогодні, 1 грудня, було зіграно п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

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Білими фігурами грав претендент на титул Непомнящий. Чинний чемпіон світу був за крок від поразки, але росіянин не зумів скористатися своєю перевагою у дебюті зустрічі. Карлсен встиг перебудувати фігури та відіграв втрачений темп.

В підсумку п'ята поспіль нічия. Таким чином, після п'яти партій рахунок став – 2,5:2,5 .

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Завтра у шахістів день відпочинку. Продовження бою за шахову корону заплановано на 3 грудня. Білими гратиме Карлсен.

Нагадаємо, що всього за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.