3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Боротьба за шахову корону: чемпіон був за крок від поразки

Сергій Шаховець
1 грудня, 19:17
Карлсен та Непомнящий провели п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів

Матч за звання чемпіона світу з шахів: Карсен - Непомнящий / Фото: fide.com

Сьогодні, 1 грудня, було зіграно п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

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Білими фігурами грав претендент на титул Непомнящий. Чинний чемпіон світу був за крок від поразки, але росіянин не зумів скористатися своєю перевагою у дебюті зустрічі. Карлсен встиг перебудувати фігури та відіграв втрачений темп.

В підсумку п'ята поспіль нічия. Таким чином, після п'яти партій рахунок став – 2,5:2,5 .

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Завтра у шахістів день відпочинку. Продовження бою за шахову корону заплановано на 3 грудня. Білими гратиме Карлсен.

Нагадаємо, що всього за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.