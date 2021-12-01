Борьба за шахматную корону: чемпион был в шаге от поражения

Матч за звание чемпиона мира по шахматам: Карсен - Непомнящий / Фото: fide.com

Сегодня, 1 декабря, была сыграна пятая партия за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

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Белыми фигурами играл претендент на титул Непомнящий. Действующий чемпион мира был в шаге от поражения, но россиянин не сумел воспользоваться своим преимуществом в дебюте встречи. Карлсен успел перестроить фигуры и отыграл потерянный темп.

В итоге пятая подряд ничья. Таким образом, после пяти партий счет стал – 2,5:2,5.

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Завтра у шахматистов день отдыха. Продолжение схватки за шахматную корону запланировано на 3 декабря. Белыми будет играть Карлсен.

Напомним, что всего по правилам будет сыграно 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.