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Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
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Ворскла --
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Металлист 1925 --
Колос --
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Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
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Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Спортинг --
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Реал --
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Шахтер --
Шериф --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Борьба за шахматную корону: чемпион был в шаге от поражения

Сергей Шаховец
1 декабря, 19:17
Карлсен и Непомнящий провели пятую партию за титул чемпиона мира по шахматам

Матч за звание чемпиона мира по шахматам: Карсен - Непомнящий / Фото: fide.com

Сегодня, 1 декабря, была сыграна пятая партия за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

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Белыми фигурами играл претендент на титул Непомнящий. Действующий чемпион мира был в шаге от поражения, но россиянин не сумел воспользоваться своим преимуществом в дебюте встречи. Карлсен успел перестроить фигуры и отыграл потерянный темп.

В итоге пятая подряд ничья. Таким образом, после пяти партий счет стал – 2,5:2,5.

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Завтра у шахматистов день отдыха. Продолжение схватки за шахматную корону запланировано на 3 декабря. Белыми будет играть Карлсен.

Напомним, что всего по правилам будет сыграно 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.