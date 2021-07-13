Боксера пограбували під час фіналу Євро-2020 і забрали золоту медаль Олімпіади

Британського боксера обікрали під час фіналу Євро-2020 і вкрали золоту медаль Олімпіади-2008. Нагорода дуже цінна для боксера, тому він просить допомогти в пошуку злочинця

У Джеймса Дігейла вкрали золото Олімпіади під час фіналу Євро / Фото: Instagram

Олімпійського чемпіона з боксу Джеймса Дегейла обікрали під час фіналу Євро-2020 між Італією та Англією на "Вемблі". Поки вся країна стежила за історичним матчем, невідомий пробрався в будинок батьків боксера і забрав цінні речі, в тому числі і золоту олімпійську медаль-2008.

"Будинок моїх батьків був пограбований минулої ночі, коли наші хлопці намагалися" повернути його додому"! Він забрав дві моїх нагороди – золоту олімпійську медаль і Орден кавалера Британської імперії. Вони нічого не варті ні для кого, крім мене, це два досягнення, які я ціную в своїй боксерській кар'єрі. Я спустошений і хочу повернути свої медалі. Чи може хто-небудь допомогти, повідомивши будь-яку наявну у вас інформацію? Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію", – написав Джеймс Дегейл в Instagram.

Також Джеймс Дегейл опублікував коротке відео з камер відеоспостереження, які зафіксували грабіжника.

Крім олімпійського тріумфу Джеймс Дегейл двічі ставав чемпіоном світу за версією IBF в другій середній вазі в професіоналах. Він завершив кар'єру в 2019 році.