Боксер, який пустив кров Ф'юрі, не вірить у перемогу Усика

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Шведський важковаговик Отто Валлін вважає, що у Ф'юрі перевага над Усиком у габаритах. І це дає істотний плюс для британця у їхньому потенційному поєдинку.

"Якщо Усик поб'ється з Ф'юрі, то Тайсон буде фаворитом, оскільки він набагато більший. У нього зріст 206 сантиметрів, а в Усика близько 190 сантиметрів. Якщо Усик зможе перемогти Ф'юрі, то це буде приголомшливо, це буде величезне досягнення. Але я вважаю, що Тайсон виграє у цьому поєдинку", – сказав Отто Валлін в інтерв'ю каналу "Два Бічні".

Нагадаємо, Валлін став відомий трохи більше ніж два роки тому, коли зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. І хоча бій британець виграв за очками, але все його обличчя було в крові.

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Після поєдинку Тайсону наклали 47 швів.

Дивіться, як Валлін розбив Ф'юрі обличчя: