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Боксер, пустивший кровь Фьюри, не верит в победу Усика

Любомир Луканюк
6 января, 12:11
Отто Валлин сделал свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что у Фьюри преимущество над Усиком в габаритах. И это дает существенный плюс для британца в их потенциальном поединка.

"Если Усик подерется с Фьюри, то Тайсон будет фаворитом, поскольку он намного крупнее. У него рост 206 сантиметров, а у Усика около 190 сантиметров.

Если Усик сможет победить Фьюри, то это будет потрясающе, это будет огромное достижение. Но я считаю, что Тайсон выиграет в этом поединке", – сказал Отто Валлин в интервью каналу "Два Боковых".

Напомним, Валлин стал известен чуть более два года назад, когда встретился с Тайсоном Фьюри. И хотя бой британец выиграл по очкам, но все лицо его было в крови.

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После поединка Тайсону наложили 47 швов.

Смотрите, как Валлин разбил Фьюри лицо:

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