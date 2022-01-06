Боксер, пустивший кровь Фьюри, не верит в победу Усика

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS
Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что у Фьюри преимущество над Усиком в габаритах. И это дает существенный плюс для британца в их потенциальном поединка.
"Если Усик подерется с Фьюри, то Тайсон будет фаворитом, поскольку он намного крупнее. У него рост 206 сантиметров, а у Усика около 190 сантиметров.
Если Усик сможет победить Фьюри, то это будет потрясающе, это будет огромное достижение. Но я считаю, что Тайсон выиграет в этом поединке", – сказал Отто Валлин в интервью каналу "Два Боковых".
Напомним, Валлин стал известен чуть более два года назад, когда встретился с Тайсоном Фьюри. И хотя бой британец выиграл по очкам, но все лицо его было в крови.
После поединка Тайсону наложили 47 швов.
Смотрите, как Валлин разбил Фьюри лицо: