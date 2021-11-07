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Багатство Шевченка! Скільки коштує нова команда Андрія

Олег Люлька
7 листопада, 17:44
Кадрова обойма італійської Дженоа, яку очолив Андрій Шевченко, майже вдвічі дешевша за склад збірної України, де раніше працював Шева

Шевченко і його команда / Фото: Getty Images

Погодившись укласти контракт із Дженоа до літа 2024 року, Андрій Шевченко пішов на ризик. Адже його команда перебуває в зоні вильоту і ризикує залишити Серію А, позаяк гравці у складі "грифонів" зібрані не першокласні. Чи досягне Шева з ними результату?

За оцінками аналітиків Transfermarkt, весь склад Дженоа коштує 96,6 млн євро – це майже вдвічі менше за вартість збірної України (187,8 млн євро), яку Шева очолював до цього.

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При цьому у списку із 20 клубів Серії А Дженоа за вартістю гравців посідає п'яте місце з кінця. Лідер за цим показником, Ювентус, більш ніж у шість разів дорожчий за команду Шеви.

ЦІНА СКЛАДІВ КОМАНД СЕРІЇ А

Утім Шевченко напевно може розраховувати на посилення складу дорогими гравцями, можливо, з України. Адже не далі як у вересні Дженоа за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.

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Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ГРАВЦІ ДЖЕНОА

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Додамо, що найкращими бомбардирами Дженоа в нинішньому сезоні є аж ніяк не найдорожчі гравці команди – по шість голів забили захисник Крішито та нападник Дестро, яких оцінюють у 1,5 млн євро та 2,5 млн євро відповідно.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СЕРІЇ А