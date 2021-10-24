24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Бойова нічия на Сан-Сіро. Ювентус за допомогою VAR уникнув поразки в Дербі д'Італія

Сергій Шаховець
24 жовтня, 23:59
Центральний матч 9-го туру Серії А між міланським Інтером і туринським Ювентусом зафіксував на табло підсумковий рахунок 1:1

У Дербі д'Італія міланський Інтер зіграв внічию 1: 1 з Ювентусом / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Дербі д'Італія, в якому міланський Інтер на Сан-Сіро приймав туринський Ювентус, стало головною подією 9-го туру італійської Серії А.

Читайте також: Ось це гармата! Маліновський забив божевільний гол у Серії А

Реклама

Інтер повів у рахунку вже на 17 хвилині зусиллями боснійського форварда Едіна Джеко.

Все йшло до мінімальної перемоги "нерадзуррі", проте на останніх хвилинах рефері скористався допомогою системи VAR, і після перегляду відеоповтору поставив пенальті за гру рукою у штрафному господарів.

Реклама

Аргентинський нападник Ювентуса Пауло Дібала підійшов до точки і бездоганно виконав вирок, вирвавши для своєї команди нічию .

Реклама

Туринський клуб, набравши 15 балів, піднявся на 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату. В Інтера тепер 18 очок і та ж третя сходинка.

Реклама