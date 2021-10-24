Боевая ничья на Сан-Сиро. Ювентус с помощью VAR избежал поражения в Дерби д'Италия

В Дерби д'Италия миланский Интер сыграл вничью 1:1 с Ювентусом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Дерби д'Италия, в котором миланский Интер на Сан-Сиро принимал туринский Ювентус, стало главным событием 9-го тура итальянской Серии А.

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Интер повел в счете уже на 17 минуте усилиями боснийского форварда Эдина Джеко.

Все шло к минимальной победе "нерадзурри", однако на последних минутах рефери воспользовался помощью системы VAR, и после просмотра видеоповтора поставил пенальти за игру рукой в штрафной хозяев.

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Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала подошел к точке и безупречно исполнил приговор, вырвав для своей команды ничью.

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Туринский клуб, набрав 15 баллов, поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата. У Интера теперь 18 очков и та же третья строчка.