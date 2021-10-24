24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
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Манчестер Сити --
Брюгге --
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ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
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Аякс --
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Шериф --
Интер --
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Динамо --
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Боевая ничья на Сан-Сиро. Ювентус с помощью VAR избежал поражения в Дерби д'Италия

Сергей Шаховец
24 октября, 23:59
Центральный матч 9-го тура Серии А между миланским Интером и туринским Ювентусом зафиксировал на табло итоговый счет 1:1

В Дерби д'Италия миланский Интер сыграл вничью 1:1 с Ювентусом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Дерби д'Италия, в котором миланский Интер на Сан-Сиро принимал туринский Ювентус, стало главным событием 9-го тура итальянской Серии А.

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Интер повел в счете уже на 17 минуте усилиями боснийского форварда Эдина Джеко.

Все шло к минимальной победе "нерадзурри", однако на последних минутах рефери воспользовался помощью системы VAR, и после просмотра видеоповтора поставил пенальти за игру рукой в штрафной хозяев.

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Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала подошел к точке и безупречно исполнил приговор, вырвав для своей команды ничью.

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Туринский клуб, набрав 15 баллов, поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата. У Интера теперь 18 очков и та же третья строчка.

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