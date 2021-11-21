Страва за 50 тисяч! Ярмоленко зводив дружину в дорогий ресторан

Ярмоленко з дружиною в лондонському ресторані / Фото: Instagram

Користуючись вихідним, вінгер збірної України та лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко запросив дружину Інну до ресторану Nusr-Et Steakhouse, який нещодавно відкрився у столиці Великобританії.

Фото за столом з величезними шматками м'яса опублікувала в Instagram Інна Ярмоленко.

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"Побачення", – підписала вона знімок.

Nusr-Et Steakhouse – мережа ресторанів, що належить знаменитому турецькому м'яснику Нусрету Гекче, що став зіркою після появи роликів, як він вправно ріже м'ясо і незвичайним способом посипає його сіллю.

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Ціни в ресторані, куди вирушило подружжя Ярмоленків, кусаються – від 17 до 1450 фунтів (52 000 грн) за страву.

Однак вінгер Вест Гема може собі дозволити, адже з річним окладом у 7 млн євро брудними є найоплачуванішим українським футболістом.

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Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що на преміальні за Євро-2020 Ярмоленко купив медобладнання для лікарні "Охматдит".