21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Страва за 50 тисяч! Ярмоленко зводив дружину в дорогий ресторан

Андрій Трофімов
21 листопада, 21:01
Лідер збірної України зі своєю дружиною прийшли поласувати м'ясом від знаменитого турецького шеф-кухаря

Ярмоленко з дружиною в лондонському ресторані / Фото: Instagram

Користуючись вихідним, вінгер збірної України та лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко запросив дружину Інну до ресторану Nusr-Et Steakhouse, який нещодавно відкрився у столиці Великобританії.

Фото за столом з величезними шматками м'яса опублікувала в Instagram Інна Ярмоленко.

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"Побачення", – підписала вона знімок.

Nusr-Et Steakhouse – мережа ресторанів, що належить знаменитому турецькому м'яснику Нусрету Гекче, що став зіркою після появи роликів, як він вправно ріже м'ясо і незвичайним способом посипає його сіллю.

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Ціни в ресторані, куди вирушило подружжя Ярмоленків, кусаються – від 17 до 1450 фунтів (52 000 грн) за страву.

Однак вінгер Вест Гема може собі дозволити, адже з річним окладом у 7 млн євро брудними є найоплачуванішим українським футболістом.

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Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що на преміальні за Євро-2020 Ярмоленко купив медобладнання для лікарні "Охматдит".

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters