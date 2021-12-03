Битва за зимове чемпіонство: розклад, трансляції, котирування та результати 17-го туру чемпіонату України

17-й тур чемпіонату України / Фото: Колаж: Сьогодні
Матчі 17-го туру УПЛ поділено на чотири дні. Відкриває тур у п'ятницю поєдинок Шахтар – Львів. Онлайн матчу Шахтар – Львів є на нашому сайті.
Динамо та Шахтар ведуть відчайдушну боротьбу за звання зимового чемпіона. До кінця осінньої частини чемпіонату залишилося зіграти два тури, а обидва гранди набрали однакову кількість балів. Ніхто не має право на помилку.
16-й тур чемпіонату України
П'ятниця, 3 грудня
17:00 Шахтар – Львів
Букмекери: 1.16 – 7.70 – 17.00
ТВ: Футбол 1
Субота, 4 грудня
14:00 Верес – Динамо
Букмекери: 12.50 – 5.40 – 1.27
ТБ: Футбол 2
17:00 Рух – Ворскла
Букмекери: 3.70 – 3.30 – 2.08
ТБ: Футбол 2
19:30 Металіст 1925 — Колос
Букмекери: 2.54 – 3.20 – 2.89
ТБ: Футбол 2
Неділя, 5 грудня
14:00 Зоря – Інгулець
Букмекери: 1.37 – 4.90 – 8.60
ТБ: УНІАН
17:00 Олександрія – Минай
Букмекери: 1.60 – 4.20 – 5.30
ТВ: Футбол 1
19:30 Десна – Маріуполь
Букмекери: 1.61 – 4.25 – 5.00
ТВ: Футбол 1
Понеділок, 6 грудня
19:30 Дніпро-1 – Чорноморець
Букмекери: 1.39 – 5.00 – 7.70
ТБ: УНІАН