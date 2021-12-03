4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 37’
Шахтар 0
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Битва за зимове чемпіонство: розклад, трансляції, котирування та результати 17-го туру чемпіонату України

Сергій Шаховець
3 грудня, 16:35
З 3 по 6 грудня відбувається 17 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також оновлювані результати Прем'єр-ліги та турнірну таблицю

17-й тур чемпіонату України / Фото: Колаж: Сьогодні

Матчі 17-го туру УПЛ поділено на чотири дні. Відкриває тур у п'ятницю поєдинок Шахтар – Львів. Онлайн матчу Шахтар – Львів є на нашому сайті.

Динамо та Шахтар ведуть відчайдушну боротьбу за звання зимового чемпіона. До кінця осінньої частини чемпіонату залишилося зіграти два тури, а обидва гранди набрали однакову кількість балів. Ніхто не має право на помилку.

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16-й тур чемпіонату України

П'ятниця, 3 грудня

17:00 Шахтар – Львів

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Букмекери: 1.16 – 7.70 – 17.00

ТВ: Футбол 1

Субота, 4 грудня

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14:00 Верес – Динамо

Букмекери: 12.50 – 5.40 – 1.27

ТБ: Футбол 2

17:00 Рух – Ворскла

Букмекери: 3.70 – 3.30 – 2.08

ТБ: Футбол 2

19:30 Металіст 1925 — Колос

Букмекери: 2.54 – 3.20 – 2.89

ТБ: Футбол 2

Неділя, 5 грудня

14:00 Зоря – Інгулець

Букмекери: 1.37 – 4.90 – 8.60

ТБ: УНІАН

17:00 Олександрія – Минай

Букмекери: 1.60 – 4.20 – 5.30

ТВ: Футбол 1

19:30 Десна – Маріуполь

Букмекери: 1.61 – 4.25 – 5.00

ТВ: Футбол 1

Понеділок, 6 грудня

19:30 Дніпро-1 – Чорноморець

Букмекери: 1.39 – 5.00 – 7.70

ТБ: УНІАН