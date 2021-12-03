Битва за зимове чемпіонство: розклад, трансляції, котирування та результати 17-го туру чемпіонату України

17-й тур чемпіонату України / Фото: Колаж: Сьогодні

Матчі 17-го туру УПЛ поділено на чотири дні. Відкриває тур у п'ятницю поєдинок Шахтар – Львів. Онлайн матчу Шахтар – Львів є на нашому сайті.

Динамо та Шахтар ведуть відчайдушну боротьбу за звання зимового чемпіона. До кінця осінньої частини чемпіонату залишилося зіграти два тури, а обидва гранди набрали однакову кількість балів. Ніхто не має право на помилку.

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16-й тур чемпіонату України

П'ятниця, 3 грудня

17:00 Шахтар – Львів

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Букмекери: 1.16 – 7.70 – 17.00

ТВ: Футбол 1

Субота, 4 грудня

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14:00 Верес – Динамо

Букмекери: 12.50 – 5.40 – 1.27

ТБ: Футбол 2

17:00 Рух – Ворскла

Букмекери: 3.70 – 3.30 – 2.08

ТБ: Футбол 2

19:30 Металіст 1925 — Колос

Букмекери: 2.54 – 3.20 – 2.89

ТБ: Футбол 2

Неділя, 5 грудня

14:00 Зоря – Інгулець

Букмекери: 1.37 – 4.90 – 8.60

ТБ: УНІАН

17:00 Олександрія – Минай

Букмекери: 1.60 – 4.20 – 5.30

ТВ: Футбол 1

19:30 Десна – Маріуполь

Букмекери: 1.61 – 4.25 – 5.00

ТВ: Футбол 1

Понеділок, 6 грудня

19:30 Дніпро-1 – Чорноморець

Букмекери: 1.39 – 5.00 – 7.70

ТБ: УНІАН