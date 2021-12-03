4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 24’
Шахтер 0
Львов 1
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Битва за зимнее чемпионство: расписание, трансляции, котировки и результаты 17-го тура чемпионата Украины

Сергей Шаховец
3 декабря, 16:35
C 3 по 6 декабря проходит 17 тур чемпионата Украины. Представляем расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, а также обновляемые результаты Премьер-лиги и турнирную таблицу

17-й тур чемпионата Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Матчи 17-го тура УПЛ разделены на четыре дня. Открывает тур в пятницу поединок Шахтер – Львов. Онлайн матча Шахтер – Львов есть на нашем сайте.

Динамо и Шахтер ведут отчаянную борьбу за звание зимнего чемпиона. До конца осенней части чемпионата осталось сыграть два тура, а оба гранда набрали одинаковое количество баллов. Никто не имеет права на ошибку.

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16-й тур чемпионата Украины

Пятница, 3 декабря

17:00 Шахтер – Львов

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Букмекеры: 1.16 – 7.70 – 17.00

ТВ: Футбол 1

Суббота, 4 декабря

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14:00 Верес – Динамо

Букмекеры: 12.50 – 5.40 – 1.27

ТВ: Футбол 2

17:00 Рух – Ворскла

Букмекеры: 3.70 – 3.30 – 2.08

ТВ: Футбол 2

19:30 Металлист 1925 – Колос

Букмекеры: 2.54 – 3.20 – 2.89

ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 5 декабря

14:00 Заря – Ингулец

Букмекеры: 1.37 – 4.90 – 8.60

ТВ: УНИАН

17:00 Александрия – Минай

Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 5.30

ТВ: Футбол 1

19:30 Десна – Мариуполь

Букмекеры: 1.61 – 4.25 – 5.00

ТВ: Футбол 1

Понедельник, 6 декабря

19:30 Днепр-1 – Черноморец

Букмекеры: 1.39 – 5.00 – 7.70

ТВ: УНИАН