Битва за зимнее чемпионство: расписание, трансляции, котировки и результаты 17-го тура чемпионата Украины

17-й тур чемпионата Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Матчи 17-го тура УПЛ разделены на четыре дня. Открывает тур в пятницу поединок Шахтер – Львов. Онлайн матча Шахтер – Львов есть на нашем сайте.

Динамо и Шахтер ведут отчаянную борьбу за звание зимнего чемпиона. До конца осенней части чемпионата осталось сыграть два тура, а оба гранда набрали одинаковое количество баллов. Никто не имеет права на ошибку.

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16-й тур чемпионата Украины

Пятница, 3 декабря

17:00 Шахтер – Львов

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Букмекеры: 1.16 – 7.70 – 17.00

ТВ: Футбол 1

Суббота, 4 декабря

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14:00 Верес – Динамо

Букмекеры: 12.50 – 5.40 – 1.27

ТВ: Футбол 2

17:00 Рух – Ворскла

Букмекеры: 3.70 – 3.30 – 2.08

ТВ: Футбол 2

19:30 Металлист 1925 – Колос

Букмекеры: 2.54 – 3.20 – 2.89

ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 5 декабря

14:00 Заря – Ингулец

Букмекеры: 1.37 – 4.90 – 8.60

ТВ: УНИАН

17:00 Александрия – Минай

Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 5.30

ТВ: Футбол 1

19:30 Десна – Мариуполь

Букмекеры: 1.61 – 4.25 – 5.00

ТВ: Футбол 1

Понедельник, 6 декабря

19:30 Днепр-1 – Черноморец

Букмекеры: 1.39 – 5.00 – 7.70

ТВ: УНИАН