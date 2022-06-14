Битва в Лізі націй: коли і де дивитись матч Україна – Ірландія

Україна та Ірландія поборються вдруге за тиждень

Сьогодні, 14 червня, збірна України проведе останній поєдинок у червневому відрізку Ліги націй. Команда Олександра Петракова знову битиметься з ірландцями через тиждень після перемоги в Дубліні.

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Номінально домашній поєдинок для нашої команди відбудеться у польському Лодзі на міському стадіоні "Відзєв". Онлайн-трансляція матчу Україна – Ірландія пройде у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Україна – Ірландія? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалах Індиго та Футбол 1. Також прямий ефір поєдинку буде доступний на сервісі OLL.TV.

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Фаворитом є збірна України, перемога підопічних Петракова оцінюється у 1.80, тоді як на ірландців можна поставити за 5.00. Імовірність нічиєї становить 3.55. У відсотковому відношенні розклад сил такий:

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перемога України – 53%

нічия – 28%

перемога Ірландії – 19%

Зазначимо, що Україна поки що йде без втрат у Лізі націй. Окрім мінімальної перемоги у Дубліні, наша команда зуміла розгромити Вірменію з рахунком 3:0.

Ірландія ж відстає від "синьо-жовтих" на три бали, проте підопічні Стівена Кенні зіграли на матч більше. Ірландці невдало стартували у Лізі націй, програвши мінімально Вірменії та Україні. Утім, у третьому турі "зелені" розгромили вдома Шотландію (3:0).