Били росіян і битимемо! Михайличенко погрозив окупантам розправою

Українці били росіян на футбольному полі та на полях битв / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Перший віце-президент УАФ Олексій Михайличенко розірвав взаємини зі всіма своїми російськими "друзями", які мовчазно підтримують агресію Росії.

За свої злочини росіяни розплачуватимуться сотнями років, переконаний олімпійський чемпіон Сеула-1988.

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"Неможливо сказати однією фразою, що таке війна. Дуже неспокійно за своїх близьких, за свою країну, за своїх дітей та друзів. Ця небезпека відчувається скрізь. Упевнений, що ми дуже сильна нація, і це подолаємо. Били росіян і битимемо. Це хвора нація. Вони відмолюватимуть свої гріхи не десятками, а сотнями років. Я, моя мати та старший син залишилися тут. Дружина із молодшим сином поїхали закордон. Я відчуваю, що на сьогодні маю бути тут.

З усіх партнерів зі збірної СРСР Михайличенку зателефонував лише один / Фото: Колаж: Сьогодні

Мені дзвонили з Грузії, Шотландії, Італії, Америки та пропонували допомогу. У нас сьогодні велика колаборація з УЄФА та ФІФА. Багато гуманітарної допомоги. Я навіть не очікував, що футбольна спільнота буде так активно задіяна у допомозі українцям. У нас є великий шанс потрапити на ЧС 2022. Якщо вдасться, то це буде дуже добре, не лише зі спортивного погляду, а й із морального. Висловлюю повагу та подяку нашим військовим. Бажаю всім повернутися у мирне життя здоровими. Низький уклін", – сказав Михайличенко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

/ Фото: Facebook

Раніше ми розповідали, як герой Євро-2020 гравець збірної України Артем Довбик рятував свою сім'ю під час війни.

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