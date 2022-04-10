Били росіян і битимемо! Михайличенко погрозив окупантам розправою

Українці били росіян на футбольному полі та на полях битв / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Перший віце-президент УАФ Олексій Михайличенко розірвав взаємини зі всіма своїми російськими "друзями", які мовчазно підтримують агресію Росії.
За свої злочини росіяни розплачуватимуться сотнями років, переконаний олімпійський чемпіон Сеула-1988.
"Неможливо сказати однією фразою, що таке війна. Дуже неспокійно за своїх близьких, за свою країну, за своїх дітей та друзів. Ця небезпека відчувається скрізь. Упевнений, що ми дуже сильна нація, і це подолаємо.
Били росіян і битимемо. Це хвора нація. Вони відмолюватимуть свої гріхи не десятками, а сотнями років. Я, моя мати та старший син залишилися тут. Дружина із молодшим сином поїхали закордон. Я відчуваю, що на сьогодні маю бути тут.
Мені дзвонили з Грузії, Шотландії, Італії, Америки та пропонували допомогу.
У нас сьогодні велика колаборація з УЄФА та ФІФА. Багато гуманітарної допомоги. Я навіть не очікував, що футбольна спільнота буде так активно задіяна у допомозі українцям.
У нас є великий шанс потрапити на ЧС 2022. Якщо вдасться, то це буде дуже добре, не лише зі спортивного погляду, а й із морального.
Висловлюю повагу та подяку нашим військовим. Бажаю всім повернутися у мирне життя здоровими. Низький уклін", – сказав Михайличенко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.
Раніше ми розповідали, як герой Євро-2020 гравець збірної України Артем Довбик рятував свою сім'ю під час війни.