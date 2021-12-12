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Головна Спорт Новини Формули-1

Шалені 5 км! Макс Ферстаппен у чумовій гонці став чемпіоном Формули-1

Любомир Луканюк
12 грудня, 16:54
24-річний нідерландський гонщик на останньому колі випередив семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона і вперше в кар'єрі виграв чемпіонський трофей

Вирішальний момент сезону: чемпіонський фініш Ферстаппена / Фото: REUTERS

Ніколас Латіфі у боротьбі з Міком Шумахером втрачає керування болідом і врізається у стіну. Машина безпеки виїжджає на трасу. Лідирує Льюїс Гамільтон, за ним Макс Ферстаппен...

Перед останньою гонкою чемпіонату обидва пілоти набрали абсолютно однакову кількість очок. Хто буде вище – той і чемпіон.

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Рестарт за коло до фінішу! Макс має всього п'ять кілометрів, щоб обійти Гамільтона. Він іде ва-банк, атакує – і виходить вперед!

Контратакує на прямій Гамільтон, але він не може пройти суперника! Макс лишається попереду!

Картатий прапор!

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Усе!

Макс Ферстаппен – чемпіон світу!

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Підсумковий залік чемпіонату 2021 року:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 395,5 очка
  2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 387,5
  3. Валттері Боттас (Мерседес) – 230
  4. Серхіо Перес (Ред Булл) – 190
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 160
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 160
  7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 164,5
  8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 115
  9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 108
  10. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81
  11. Естебан Окон (Альпін) – 72
  12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 44
  13. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 34
  14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 30
  15. Джордж Рассел (Вільямс) – 16
  16. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) – 10
  17. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 7
  18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 3