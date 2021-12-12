Безумные 5 км! Макс Ферстаппен в чумовой гонке стал чемпионом Формулы-1

Решающий момент сезона: чемпионский финиш Ферстаппена / Фото: REUTERS
Николас Латифи в борьбе с Миком Шумахером теряет управление болидом и врезается в стену. Машина безопасности выезжает на трассу. Лидирует Льюис Хэмилтон, за ним Макс Ферстаппен...
Перед последней гонкой чемпионата оба пилота набрали абсолютно одинаковое количество очков. Кто будет выше – тот и чемпион.
Рестарт за один круг до финиша! У Макса всего пять километров, чтобы обойти Хэмилтона. Он идет ва-банк, атакует – и выходит вперед!
Контратакует на прямой Хэмилтон, но он не может пройти соперника! Макс остается впереди!
Клетчатый флаг!
Все!
Макс Ферстаппен – чемпион мира!
Итоговый зачет чемпионата 2021 года:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 395,5 очка
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 387,5
- Валттери Боттас (Мерседес) – 230
- Серхио Перес (Ред Булл) – 190
- Шарль Леклер (Феррари) – 160
- Ландо Норрис (Макларен) – 160
- Карлос Сайнс (Феррари) – 164,5
- Даниэль Риккардо (Макларен) – 115
- Пьер Гасли (Альфа Таури) – 108
- Фернандо Алонсо (Альпин) – 81
- Эстебан Окон (Альпин) – 72
- Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 44
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 34
- Юки Цунода (Альфа Таури) – 30
- Джордж Расселл (Уильямс) – 16
- Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 10
- Николас Латифи (Уильямс) – 7
- Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 3