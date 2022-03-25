Біженка з України виграла марафон у Єрусалимі (фото)

Валентина Верецька стала найкращою на Єрусалимському марафоні / Фото: REUTERS

В Ізраїлі сьогодні відбувся щорічний Єрусалимський марафон. Тисячі учасників з усього світу взяли участь у заході, попри погану погоду.

У марафоні виявила себе українська біженка Валентина Верецька, яка виїхала з країни через російську військову агресію. Наша співвітчизниця виграла забіг серед жінок, подолавши дистанцію за 2 години та 45 хвилин.

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Серед чоловіків найкращим став ефіоп Агеза Геоді, який пробіг за 2 години 37 хвилин. За підсумками марафону мешканка Миколаєва присвятила свою перемогу народу України.

"Я думала тільки про Україну, про мою сім'ю та друзів там. Так вони почують мій голос. Це для них, для України".

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Зазначимо, що через війну Валентина бігла до Польщі, а потім із Кракова прибула до Ізраїлю на марафон на запрошення мера Єрусалима Моше Леона. Сам ізраїльтянин, до речі, також брав участь у марафоні.

Верецька, як і багато інших учасників, бігли з українськими прапорами. 32-річна Валентина є майстром спорту з легкої атлетики, а також чемпіонкою України з легкоатлетичного кросу.