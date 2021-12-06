Без поваги до Ломаченка. Чемпіону не цікавий бій із українцем

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос вважає поєдинок із володарем регулярного титулу WBА Джервонтою Девісом привабливішим, ніж із Василем Ломаченком. При тому, що українець був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
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За словами Камбососа, якщо він не домовиться про поєдинок з чемпіоном WBC Девіном Хейні, то насамперед придивиться до кандидатур Девіса та Райана Гарсії.
"Я думаю, що бій з Девісом крутіший, ніж з Ломаченком. А ще є Гарсія. Він однозначно опиниться в обоймі", – сказав Джордж Камбосос.
Недавно Камбосос побив Лопеса, якому програв Ломаченко.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко 11 грудня проведе бій проти колишнього чемпіона світу Річарда Коммі. Цікаво, що боксерська асоціація Гани закликала всіх мешканців країни молитись за перемогу свого земляка Коммі.