Без поваги до Ломаченка. Чемпіону не цікавий бій із українцем

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос вважає поєдинок із володарем регулярного титулу WBА Джервонтою Девісом привабливішим, ніж із Василем Ломаченком. При тому, що українець був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

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За словами Камбососа, якщо він не домовиться про поєдинок з чемпіоном WBC Девіном Хейні, то насамперед придивиться до кандидатур Девіса та Райана Гарсії.

"Я думаю, що бій з Девісом крутіший, ніж з Ломаченком. А ще є Гарсія. Він однозначно опиниться в обоймі", – сказав Джордж Камбосос.

Недавно Камбосос побив Лопеса, якому програв Ломаченко.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що Василь Ломаченко 11 грудня проведе бій проти колишнього чемпіона світу Річарда Коммі. Цікаво, що боксерська асоціація Гани закликала всіх мешканців країни молитись за перемогу свого земляка Коммі.