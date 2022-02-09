8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Без Америки ні на що не здатні: Уайлд завоював Росії медаль

Андрій Трофімов
9 лютого, 04:47
У Штатах обурені, що їхній спортсмен представляє ворожу країну на Олімпійських іграх

Вік Уайлд на Олімпіаді-2022 виграв бронзу / Фото: REUTERS

На Олімпійських іграх у Пекіні сноубордист Вік Уайлд виграв бронзову медаль у паралельному гігантському слаломі. Американець приніс нагороду Росії.

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Зараз напруга між Росією та цивілізованими країнами досягла свого апогею. Наші сусіди, щоб переконати самих себе у своїй величі, готові розв'язати чергову світову війну.

Але коли йдеться про спортивні успіхи, то без сорому користуються ресурсами Заходу.

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До 2010 року Вік Уайлд виступав за збірну США зі сноуборду. Потім закрутив роман із росіянкою Оленою Заварзіною.

Перед Іграм у Сочі пара терміново побралася, Віку намалювали російський паспорт і той приніс новій батьківщині дві золоті медалі. Чи не єдині, що Росія на домашній Олімпіаді завоювала без допінгу.

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І ось нова нагорода американця для Росії.

"Вік Уайлд міг гідно представляти нашу країну, а тепер виступає за ворожу Росію", – обурюються у США.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".