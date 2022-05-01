Безстрашний Шакур переміг Короля та об'єднав чемпіонські пояси

Стівенсон об'єднав чемпіонські пояси після перемоги над Вальдесом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Промоутерська компанія Top Rank провела витончений вечір боксу в американському Лас-Вегасі. Вишенькою на торті грандіозної події став бій у другій напівлегкій вазі чемпіона версії WBC Оскара Вальдеса проти чемпіона за версією WBO Шакура Стівенсона. Переможець бою поєднував титульні пояси.
Поєдинок двох чемпіонів тривав усі 12 раундів. Але практично всі 3-хвилинки впевнено заносив собі в актив американець Шакур Стівенсон на прізвисько "безстрашний". Більш того, у 6 раунді мексиканець Оскар Вальдес побував у ефектному нокдауні, але швидко піднявся на ноги.
Перевагу Стівенсона над суперником підтвердили записки суддів. Усі віддали беззастережну перемогу саме американському боксеру: 117–110, 118–109, 118–109.
Таким чином Шакур Стівенсон об'єднав пояси WBO та WBA , а ось Оскар Вальдес вперше у профі-кар'єрі програв свій бій
Але на цьому вечір боксу не завершився. Після вручення чемпіонських поясів Шакур Стівенсон зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, яка відповіла згодою.