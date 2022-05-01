Бесстрашный Шакур победил Короля и объединил чемпионские пояса

Стивенсон объединил чемпионские пояса после победы над Вальдесом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Промоутерская компания Top Rank провела изящный вечер бокса в американском Лас-Вегасе. Вишенкой на торте грандиозного события стал бой во втором полулегком весе чемпиона версии WBC Оскара Вальдеса против чемпиона по версии WBO Шакура Стивенсона. Победитель боя объединял титульные пояса.

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Поединок двух чемпионов продлился все 12 раундов. Но практически все 3-минутки уверенно заносил себе в актив американец Шакур Стивенсон по прозвищу "бесстрашный". Более того, в 6 раунде мексиканец Оскар Вальдес побывал в эффектном нокдауне, но быстро поднялся на ноги.

Перевес Стивенсона над соперником подтвердили и записки судей. Все отдали безоговорочную победу именно американскому боксеру: 117–110, 118–109, 118–109.

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Шакур Стивенсон – чемпион мира по версия WBO и WBA во втором полулегком весе / Фото: Getty Images

Таким образом Шакур Стивенсон объединил пояса WBO и WBA, а вот Оскар Вальдес впервые в профи-карьере проиграл свой бой.

Но на этом вечер бокса не закончился. После вручения чемпионских поясов Шакур Стивенсон сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которая ответила согласием.