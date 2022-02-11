Свавілля на Олімпіаді! Українка подає протест

Аннамарі Данча / Фото: Reuters

Українка Аннамарі Данча, яку не хотіли пускати на старт змагань на Олімпіаді у Пекіні через надуманий позитивний тест на коронавірус, подасть протест до Міжнародної федерації сноуборду.

Про це Данча повідомила у себе в Instagram.

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"Я дуже рада, що ця божевільна "ковідна гра" для мене закінчилася. Я виграла її, якщо врахувати, через що довелося пройти, щоб стартувати. Це було дуже напружено і болісно. За п'ять хвилин до мого виходу на старт організатори сказали мені, що у мене позитивний тест, і я маю бути негайно ізольована (що було неправдою). Я боролася до останнього за свої права, бо знала, що перед гонкою я мала чотири негативні тести. Після цього морального нокдауну мене таки допустили до старту. Але я вже була розбита".

"Я подам протест до Міжнародної федерації сноуборду і вимагатиму пояснень, тому що досі не отримала відповіді, і не можу зрозуміти, як це зі мною сталося".

Аннамарі Данча в Пекіні-2022 / Фото: REUTERS

"Після всього цього мені досі хочеться вірити у красу головного спортивного свята – Олімпіади", – додала Аннамарі Данча.

Данча на ОІ-2022 / Фото: НОК Украины

Нагадаємо, коли Данча була вже на стартовому майданчику, організатори відмовилися її випускати. Мовляв, провалила тест на коронавірус, що його здала вранці.

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Але Аннамарі тесту вранці не здавала. На допомогу прийшла шефиня нашої місії в Пекіні Анна Сорокіна, яка зуміла розрулити ситуацію.

І Данча таки стартувала. Останньою. У гордій самотності. Без суперниці важко було показати високий результат. А додайте сюди, як наша спортсменка перенервувала, – зрештою вона опинилася в самому низу турнірної таблиці.