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Зеніт --
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Ювентус --
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Вольфсбург --
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Шериф --
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Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
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Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
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Верес --
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Колос --
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25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
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Непотрібний! Італійська преса розчавила українського футболіста

Андрій Трофімов
13 вересня, 16:12
Півзахисник Віктор Коваленко провалив свій вихід в стартовому складі Спеції на матч чемпіонату Італії проти Удінезе. Фахівці розкритикували гру українця

Коваленку поки важко у Серії А

Вчора в четвертому турі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко отримав місце в стартовому складі Спеції. Господарі поля програли, а українець отримав найнижчу оцінку.

Дісталося Коваленку і від місцевої преси. Гра українського футболіста не вразила нікого.

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"Повільний, старанний в захисті, але непотрібний в атаці", "Коваленко за матч зробив три торкання і просто бродив по полю", – такі коментарі можна почитати в авторитетних виданнях La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і Tuttosport, пише football.ua.

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Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького Шахтаря, а за основну команду "гірників" півзахисник виступав з 2013 року. У лютому 2021 року український гравець перейшов в Аталанту і уклав контракт до літа 2025 року. Але перед цим сезоном був відданий в оренду Спеції.

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