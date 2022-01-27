Беріть приклад! Зірка українського спорту рятує чужі життя

Юлія Єлістратова - донор / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкраща тріатлоністка України Юлія Єлістратова на власному прикладі показала, як можна допомогти нужденним.

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Наша спортсменка у Житомирі здала кров. Єлістратова вже багато років є донором і закликає інших допомагати людям.

"Робити добрі справи завжди приємно, тому завжди можна знайти час, щоб допомогти тим, для кого це надзвичайно важливо! Донори крові та її компонентів рятують життя! До того ж, здоровій людині навіть корисно бути донором, бо таким чином оновлюється власна кров. Я регулярно здаю кров з 2010 року, закликаю інших продовжувати або почати допомагати людям", – написала Юлія в Instagram.