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Берите пример! Звезда украинского спорта спасает чужие жизни

Любомир Луканюк
27 января, 17:08
Больше десяти лет назад Юлия Елистратова начала сдавать кровь. Спортсменка считает, что здоровому человеку полезно быть донором

Юлия Елистратова - донор / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучшая триатлонистка Украины Юлия Елистратова на собственном примере показала, как можно помочь нуждающимся.

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Наша спортсменка в Житомире сдала кровь. Елистратова уже многие годы является донором и призывает других помогать людям.

"Делать добрые дела всегда приятно, поэтому всегда можно найти время, чтобы помочь тем, для кого это чрезвычайно важно! Доноры крови и ее компонентов спасают жизнь!

К тому же здоровому человеку даже полезно быть донором, потому что таким образом обновляется собственная кровь. Я регулярно сдаю кровь с 2010 года, призываю и других продолжать или начать помогать людям", – написала Юлия в Instagram.

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