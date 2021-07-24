Беринчик замісив "Руського молота" в бою на голих кулаках! Лобов не зміг битися далі

У Києві український боксер здобув сенсаційну перемогу над колишнім бійцем UFC, після чого Дениса Берінчика носили на руках по залу

Денис Берінчик / Фото: Instagram

24 липня в київському Палаці спорту український боксер легкої ваги Денис Беринчик в бою на голих кулаках досить несподівано переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова на прізвисько "Руський молот".

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Колишній боєць UFC Лобов завдяки своєму великому досвіду в MMA все-таки вважався фаворитом цього бою, однак після чотирьох раундів жорсткого махача з Беринчиком, не вийшов на 5-й раунд. І українцеві зарахували перемогу технічним нокаутом.

Спочатку поєдинок повинен був відбутися 19 червня 2021 року, але був перенесений через травму лівого плеча в українця. Але цей час, як ми бачимо, пішло Беринчику на користь.

Дивіться, як після перемоги Дениса носили на руках

Нагадаємо, що 34-річний Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить з ірландським бійцем Конором Макгрегором. До цього вечора Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.