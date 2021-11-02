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Беринчик повертається у бокс! З'явилася дата бою

Олександр Трикіша
2 листопада, 00:16
Український боксер Денис Беринчик до кінця року проведе ще один поєдинок. Володар титулу WBO International у легкій вазі проведе наступний бій 18 грудня

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Після досвіду у боях на голих кулаках Берінчик повернеться у бокс. Однак поки що невідомо, хто стане суперником призера Олімпіади-2012 і де відбудеться бій.

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Зазначимо, що спочатку бій Берінчика планувався на 27 листопада, але українець зазнав травми у процесі підготовки. До речі, ми писали, що під час тренувального збору у Буковелі Беринчик пішов у ліс і натрапив на кулю.

Денис Берінчик / Фото: K2 Promotions, Instagram

Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ять його поєдинків завершилося достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

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Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.