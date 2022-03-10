Бенефіс Малиновського: українець провів феєричний матч у Лізі Європи

Малиновський святкує гол у ворота Байєра / Фото: REUTERS

Сьогодні були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Бергамо Аталанта приймала Байєр.

Поєдинок став одним із найкращих в італійській кар'єрі українського півзахисника Руслана Малиновського. Наш футболіст забив гол і зробив дві результативні передачі. Тим самим Руслан допоміг Аталанті здобути вольову перемогу над німецьким клубом.

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Аталанта – Байєр – 3:2

Голи: Малиновський (23), Мур'єль (25), Мур'єль (49) – Арангіс (11), Діабі (63).

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Результати решти матчів 1/8 фіналу Ліги Європи:

Рейнджерс – Црвена Звєзда – 3:0

Брага – Монако – 2:0

Порту – Ліон – 0:1

Севілья – Вест Гем – 1:0

Барселона – Галатасарай – 0:0

Бетіс – Айнтрахт – 1:2

Лейпциг – Спартак – російський клуб дискваліфікований

Матчі у відповідь пройдуть через тиждень.