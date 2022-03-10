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Бенефис Малиновского: украинец провел феерический матч в Лиге Европы

Любомир Луканюк
10 марта, 23:59
Украинский полузащитник забил гол и сделал две результативные передачи в поединке против немецкого Байера

Малиновский празднует гол в ворота Байера / Фото: REUTERS

Сегодня были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В Бергамо Аталанта принимала Байер.

Поединок стал одним из лучших в итальянской карьере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Наш футболист забил гол и сделал две результативных передачи. Тем самым Руслан помог Аталанте добыть волевую победу над немецким клубом.

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Аталанта – Байер – 3:2

Голы: Малиновский (23), Мурьель (25), Мурьель (49) – Арангис (11), Диаби (63).

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Результаты остальных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

  • Рейнджерс – Црвена Звезда – 3:0
  • Брага – Монако – 2:0
  • Порту – Лион – 0:1
  • Севилья – Вест Хэм – 1:0
  • Барселона – Галатасарай - 0:0
  • Бетис – Айнтрахт – 1:2
  • Лейпциг – Спартак – российский клуб дисквалифицирован

Ответные матчи пройдут через неделю.