Бенефис Малиновского: украинец провел феерический матч в Лиге Европы

Малиновский празднует гол в ворота Байера / Фото: REUTERS
Сегодня были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В Бергамо Аталанта принимала Байер.
Поединок стал одним из лучших в итальянской карьере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Наш футболист забил гол и сделал две результативных передачи. Тем самым Руслан помог Аталанте добыть волевую победу над немецким клубом.
Аталанта – Байер – 3:2
Голы: Малиновский (23), Мурьель (25), Мурьель (49) – Арангис (11), Диаби (63).
Результаты остальных матчей 1/8 финала Лиги Европы:
- Рейнджерс – Црвена Звезда – 3:0
- Брага – Монако – 2:0
- Порту – Лион – 0:1
- Севилья – Вест Хэм – 1:0
- Барселона – Галатасарай - 0:0
- Бетис – Айнтрахт – 1:2
- Лейпциг – Спартак – российский клуб дисквалифицирован
Ответные матчи пройдут через неделю.