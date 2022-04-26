Беленюка зупинили на блокпосту: довелося сказати паляниця (відео)

Беленюк допомагає боротися з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк запостив жартівливе відео у соцмережах.

Знаменитий спортсмен проїжджає повз двох хлопчиків з українським прапором і між ними відбувається такий діалог:

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- Хлопці, тут у вас блокпост?

- Так.

- Що треба казати?

– Паляниця.

- Все зрозумів. Паляниця. Тоді я поїхав?

- Добре, їдьте.

- Спасибі.

Раніше ми писали, що Беленюк організував постачання позашляховиків для потреб української армії на передовій. Автомобілі приганяють з-за кордону.

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Ми також повідомляли, що борець Жан Беленюк має дуже багато питань до президента НОК України Сергія Бубки. Чемпіона Ігор-2020 обурювало тривале мовчання представників Національного олімпійського комітету України після початку війни.