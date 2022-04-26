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Беленюка тормознули на блокпосту: пришлось сказать "паляниця" (видео)

Алексей Андрейцев
26 апреля, 06:33
Борец опубликовал в Instagram веселый диалог с двумя мальчиками, которые попросили спортсмена сказать популярный украинский пароль

Беленюк помогает бороться с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк запостил шуточное видео в соцсетях.

Знаменитый спортсмен проезжает мимо двух мальчиков с украинским флагом и между ними происходит такой диалог:

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- Хлопцы, тут у вас блокпост?
- Да.
- Что нужно говорить?
- Паляниця.
- Все понял. Паляниця. Тогда я поехал?
- Хорошо, езжайте.
- Спасибо.

Ранее мы писали, что Беленюк организовал поставку внедорожников для потребностей украинской армии на передовой. Авто пригоняют из-за границы.

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Мы также сообщали, что борец Жан Беленюк имеет очень много вопросов к президенту НОК Украины Сергею Бубке. Чемпиона Игр-2020 возмущало длительное молчание представителей Национального олимпийского комитета Украины после начала войны.