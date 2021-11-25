Беленюк поставив на голосування питання про своє майбутнє

Жан Беленюк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Жану Беленюку настав час визначитися – зав'язувати з виступами у греко-римській боротьбі чи продовжувати кар'єру навіть після олімпійського золото Токіо, здобутого за допомогою курйозу.

Схоже, сам 30-річний борець для себе ще не визначився, оскільки влаштував голосування на цю тему у себе Instagram.

Реклама

Опублікувавши фото срібла Ріо-2016 та золота Токіо-2020, Беленюк запитав у фоловерів: "Бог любить трійцю? Чи вистачить і двох?"

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Реклама

"Якщо так, то чому ні", – пожартувала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.

Більшість підпсників радять Жану продовжити кар'єру до Олімпіади-2024 у Парижі.

"Потрібна ще одна медаль точно"

"І не одна"

"Ти ще той танк"

"Чекаємо ще"

"Майк Джордан досі сумує про те, що їм не дали спробувати поборотися за сьомий титул. Краще спробувати, ніж потім все життя шкодувати"

"Все від стану здоров'я залежить і від внутрішнього сприйняття. Кому що доводити? Собі хіба що"

Семен Новіков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що конкурент Жана Беленюка за місце у збірній України в категорії 87 кг Семен Новиков може змінити спортивне громадянство та перебратися під прапор Болгарії.