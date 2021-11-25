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Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Беленюк поставив на голосування питання про своє майбутнє

Олег Люлька
25 листопада, 15:13
Олімпійський чемпіон Токіо-2020, який є також народним депутатом, запропонував підписникам визначити, чи варто йому продовжувати спортивну кар'єру

Жан Беленюк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Жану Беленюку настав час визначитися – зав'язувати з виступами у греко-римській боротьбі чи продовжувати кар'єру навіть після олімпійського золото Токіо, здобутого за допомогою курйозу.

Схоже, сам 30-річний борець для себе ще не визначився, оскільки влаштував голосування на цю тему у себе Instagram.

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Опублікувавши фото срібла Ріо-2016 та золота Токіо-2020, Беленюк запитав у фоловерів: "Бог любить трійцю? Чи вистачить і двох?"

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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"Якщо так, то чому ні", – пожартувала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.

Більшість підпсників радять Жану продовжити кар'єру до Олімпіади-2024 у Парижі.

  • "Потрібна ще одна медаль точно"
  • "І не одна"
  • "Ти ще той танк"
  • "Чекаємо ще"
  • "Майк Джордан досі сумує про те, що їм не дали спробувати поборотися за сьомий титул. Краще спробувати, ніж потім все життя шкодувати"
  • "Все від стану здоров'я залежить і від внутрішнього сприйняття. Кому що доводити? Собі хіба що"

Семен Новіков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що конкурент Жана Беленюка за місце у збірній України в категорії 87 кг Семен Новиков може змінити спортивне громадянство та перебратися під прапор Болгарії.

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