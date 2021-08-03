Беленюк прямує до золота Олімпіади! Де і коли дивитися битву за фінал

Дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк, якого вважають однією з головних надій України на "золото", здолав уже двох суперників на борцівському килимі в Токіо

Беленюк vs Датунашвілі - 3:1 / Фото: Reuters

Свій виступ у категорії до 87 кг в греко-римській боротьбі Беленюк почав з того, що в 1/8 фіналу переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1.

У чвертьфіналі Жану протистояв алжирець Башир Сід Азар. У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і завдяки цьому переміг.

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Тепер у півфіналі Беленюк Ігор зустрінеться з Іваном Гуклеком з Хорватії. Початок півфінальної серії, в якій виступить Жан, сьогодні о 12:15 за Києвом.

Трансляція – на UA:Перший, доступному на сервісі OLL.TV.

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Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрілків з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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