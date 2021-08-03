Беленюк идет к золоту Олимпиады! Где и когда смотреть битву за финал

Двукратный чемпион мира Жан Беленюк, которого считают одной из главных надежд Украины на "золото", одолел уже двоих соперников на борцовском ковре в Токио

Беленюк vs Датунашвили - 3:1 / Фото: Reuters

Свое выступление в категории до 87 кг в греко-римской борьбе Беленюк начал с того, что в 1/8 финала победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1.

В четвертьфинале Жану противостоял алжирец Башир Сид Азар. В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и благодаря этому победил.

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Теперь в полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии. Начало полуфинальной серии, в которой выступит Жан, сегодня в 12:15 по Киеву.

Трансляция – на UA:Перший, доступном на сервисе OLL.TV.

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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