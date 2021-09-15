15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
Боруссія Д 2
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Беленюк боїться ходити на футбол. Це місце підвищеної небезпеки

Андрій Трофімов
15 вересня, 22:30
Народний депутат і чемпіон Ігор у Токіо Жан Беленюк зізнався, що побоюється ходити на футбольні стадіони через расизм

Беленюк з Шевченком і Шовковським на "Олімпійському"

Олімпійський чемпіон борець Жан Беленюк знову підняв тему расизму.

Після Токіо-2020 Жан заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

Тепер в ефірі програми "Мокрик По Живому" на Hromadske Беленюк зізнався, що побоюється ходити на футбол.

"Тому що я знаю, що це місце підвищеної небезпеки для мене. Те, що я це розумію, вже не дуже хороший момент, як мені здається", – сказав олімпійський чемпіон.

Крім того, він зазначив, що навіть серед його знайомих є люди, які вживають некоректні слова стосовно темношкірих людей. Однак, на думку Беленюка, зараз ситуація стає краще, ніж була 10-15 років тому.

До речі, поліція поставила крапку в расистському скандалі з Беленюком. Правоохоронці вели розслідування майже два тижні, але складу злочину в діях киян не побачили.

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