Беленюк боится ходить на футбол. Это место повышенной опасности

Беленюк с Шевченко и Шовковским на "Олимпийском"

Олимпийский чемпион борец Жан Беленюк снова поднял тему расизма.

После Токио-2020 Жан заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Теперь в эфире программы "Мокрик По Живому" на Hromadske Беленюк признался, что опасается ходить на футбол.

"Потому что я знаю, что это место повышенной опасности для меня. То, что я это понимаю, уже не очень хороший момент, как мне кажется", – сказал олимпийский чемпион.

Кроме того, он отметил, что даже среди его знакомых есть люди, которые употребляют некорректные слова по поводу темнокожих людей. Однако, по мнению Беленюка, сейчас ситуация становится лучше, чем была 10-15 лет назад.

Кстати, полиция поставила точку в расистском скандале с Беленюком. Правоохранители вели расследование почти две недели, но состава преступления в действиях киевлян не увидели.