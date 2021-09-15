15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 1
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Беленюк боится ходить на футбол. Это место повышенной опасности

Андрей Трофимов
15 сентября, 22:30
Народный депутат и чемпион Игр в Токио Жан Беленюк признался, что опасается ходить на футбольные стадионы из-за расизма

Беленюк с Шевченко и Шовковским на "Олимпийском"

Олимпийский чемпион борец Жан Беленюк снова поднял тему расизма.

После Токио-2020 Жан заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Теперь в эфире программы "Мокрик По Живому" на Hromadske Беленюк признался, что опасается ходить на футбол.

"Потому что я знаю, что это место повышенной опасности для меня. То, что я это понимаю, уже не очень хороший момент, как мне кажется", – сказал олимпийский чемпион.

Кроме того, он отметил, что даже среди его знакомых есть люди, которые употребляют некорректные слова по поводу темнокожих людей. Однако, по мнению Беленюка, сейчас ситуация становится лучше, чем была 10-15 лет назад.

Кстати, полиция поставила точку в расистском скандале с Беленюком. Правоохранители вели расследование почти две недели, но состава преступления в действиях киевлян не увидели.

Реклама