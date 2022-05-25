Біла смуга Моуріньо проти невдач Роми: хто стане переможцем Ліги Конференцій?

Арне Слот та Жозе Моуріньо розіграють трофей Ліги Конференцій / Фото: Getty Images

Сьогодні визначиться перший в історії переможець Ліги Конференцій УЄФА. У вирішальному матчі дебютного турніру зійдуться італійська Рома та голландський Феєнорд. Початок – о 22:00.

Тим часом букмекери визначили фаворита протистояння. На їхню думку, значно більше шансів на трофей у команди Жозе Моуріньо. Коефіцієнт на римлян становить 1.69, тоді як на клуб з Роттердама – 2.25. У відсотковому співвідношенні – 56% на 44%.

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Що ж до основного часу, то на Рому можна поставити за 2.37, а на Феєнорд – за 3.15. Імовірність нічиї та наступних екстра-таймів оцінюється в 3.35.

Зазначимо, що для Жозе Моуріньо це вже п'ятий єврофінал у кар'єрі. При цьому всі чотири минулі він виграв і тепер може завоювати новий єврокубок:

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Селтік – Порту 2:3 (Кубок УЄФА-2003)

2:3 (Кубок УЄФА-2003) Монако – Порту 0:3 (Ліга чемпіонів-2004)

0:3 (Ліга чемпіонів-2004) Інтер – Баварія 2:1 (Ліга чемпіонів-2010)

– Баварія 2:1 (Ліга чемпіонів-2010) Аякс – Манчестер Юнайтед 0:2 (Ліга Європи-2017)

Рома ж ще не здобувала жодного єврокубка, поступившись у фіналі КЄЧ-1984 Ліверпулю та Кубку УЄФА-1991 Інтеру. Феєноорд же у 1970 році брав Кубок чемпіонів, а КУЄФА підкорявся голландцям двічі – у 1974 та 2002 роках. Програних фіналів роттердамці не мали.