28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00 Онлайн
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
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Біла смуга Моуріньо проти невдач Роми: хто стане переможцем Ліги Конференцій?

Анатолій Дерека
25 травня, 16:45
Римляни ще не здобули жодного єврокубку, тоді як "Особливий" не програвав у фіналах. Розповідаємо про котирування букмекерів на матч

Арне Слот та Жозе Моуріньо розіграють трофей Ліги Конференцій / Фото: Getty Images

Сьогодні визначиться перший в історії переможець Ліги Конференцій УЄФА. У вирішальному матчі дебютного турніру зійдуться італійська Рома та голландський Феєнорд. Початок – о 22:00.

Тим часом букмекери визначили фаворита протистояння. На їхню думку, значно більше шансів на трофей у команди Жозе Моуріньо. Коефіцієнт на римлян становить 1.69, тоді як на клуб з Роттердама – 2.25. У відсотковому співвідношенні – 56% на 44%.

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Що ж до основного часу, то на Рому можна поставити за 2.37, а на Феєнорд – за 3.15. Імовірність нічиї та наступних екстра-таймів оцінюється в 3.35.

Зазначимо, що для Жозе Моуріньо це вже п'ятий єврофінал у кар'єрі. При цьому всі чотири минулі він виграв і тепер може завоювати новий єврокубок:

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  • Селтік – Порту 2:3 (Кубок УЄФА-2003)
  • Монако – Порту 0:3 (Ліга чемпіонів-2004)
  • Інтер – Баварія 2:1 (Ліга чемпіонів-2010)
  • Аякс – Манчестер Юнайтед 0:2 (Ліга Європи-2017)

Рома ж ще не здобувала жодного єврокубка, поступившись у фіналі КЄЧ-1984 Ліверпулю та Кубку УЄФА-1991 Інтеру. Феєноорд же у 1970 році брав Кубок чемпіонів, а КУЄФА підкорявся голландцям двічі – у 1974 та 2002 роках. Програних фіналів роттердамці не мали.

Хто виграє Лігу Конференцій?