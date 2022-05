Рома – Феєнорд: о котрій і де дивитись фінал Ліги конференцій

У середу, 25 травня, на стадіоні "Арена Комбетаре" у Тирані відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій, в якому зустрінуться Рома та Феєнорд.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись фінал Ліги конференцій Рома – Феєнорд.

Побачити фінал Ліги Європи можна у прямому ефірі за допомогою відеосервісу MEGOGO.

Рома стартувала у турнірі з останнього кваліфікаційного раунду, у якому перемогла Трабзонспор за сумою двох матчів (5:1).

У груповому турнірі підопічні Моурінью билися з Буде-Глімт, Зорею та ЦСКА Софія. Незважаючи на епічне фіаско від Буде-Глімт (1:6), "жовто-червоні" посіли перше місце в групі.

На шляху до фіналу Рома вибила з турніру Вітес, Буде-Глімт та Лестер.

