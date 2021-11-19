Бігав плакатися президенту: чому Хацкевич згноїв таланта Динамо

Хацкевич недолюблював в Динамо Русіна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Під час своєї роботи в Динамо Хацкевич регулярно спускав усіх собак на Русіна, вважаючи його головним винуватцем невдач команди.
Читайте також: "Цей човен давно затонув": колишній тренер Динамо не має наміру повертатися до Росії
Виявляється, тренер був незадоволений, що Русин ходив на нього скаржитися президентові клубу Ігорю Суркісу, і таким чином зганяв на ньому зло.
"Якщо ми торкаємось Назарія Русіна. Так, перспективний хлопець. Але є розмова, коли тебе щось не влаштовує, ти приходиш до тренера і з ним вирішуєш свої питання.
Або коли ти біжиш до президента і плачеш йому в плече… Президент, звісно, підтримуватиме як футболіста, так і тренера.
Але вирішувати однаково тренеру, хто має грати та залишатися в команді", – розповів Хацкевич в інтерв'ю на YouTube-каналі Пряма червона.
Конфлікт між гравцем та тренером завершився тим, що Русін вирушив в оренду до Зорі. Через деякий час Хацкевич був звільнений, а футболіст зустрів новину тролінгом тренера у Мережі.
До речі, Русин бігав плакатися не лише до Суркіса. Олег Венглинський розповідав, що не раз витирав соплі Русину, який приходив до нього скаржитися, що Хацкевич його не любить.
"Бувало, приходить: "Миколайовичу, він мене не любить". Я кажу йому: "Назарчику, ну ти ж не красна дівчина, щоб тебе любили. У нього таких, як ти, вагон і маленький візок".
Спілкуємось півгодини, годину, розповідаю йому історії, витираю йому соплі, потім виходить усміхнений, оживає і потім робить свою справу", – зізнавався Венглинський.