Баварія познущалася з Динамо: кияни потрапили під каток мюнхенців

Київське Динамо розгромно програло мюнхенській Баварії з рахунком 0:5 / Фото: Reuters

Київське Динамо приїхало до Мюнхена як відвертий аутсайдер. Їхній суперник, після перемоги в гостях над Барселоною 3:0, розраховував у грі з "біло-синіми" взяти свої три очки. Ми вели онлайн Баварія – Динамо на нашому сайті.

З перших хвилин баварці розпочали осаду воріт Георгія Бущана. Вже на 12 хвилині матчу Сергій Сидорчук після подачі кутового зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Левандовський впевнено реалізував пенальті -1:0.

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Не встигли динамівці відійти від шоку, як Роберт подвоїв рахунок у поєдинку. Андрієвський обрізався в центрі поля, Мюллер віддав м'яч на Левандовськи, а поляк реалізував вихід віч-на-віч – 2:0

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У Динамо найреальніший шанс відіграти один м'яч був у Карлоса Де Пени наприкінці першого тайму, але воротар Баварії Ноєр був на висоті.

На другий тайм наставник "біло-синіх" Мірча Луческу випустив Томаша Кендзьору та Володимира Шепелєва. Півзахисник киян активно увійшов у гру та створив кілька небезпечних моментів. Але в одному з епізодів класно зіграв Ноєр, а в другому арбітр зафіксував офсайд у Володимира.

На 68-й хвилині Баварія довела рахунок до розгромного. Сане розігнав контратаку і віддав передачу на Гнабрі, який втік від Шабанова і вколотив м'яч під поперечину – 3:0.

Четвертий гол мюнхенців вийшов по-справжньому шедевральним. Сане виконував подачу з флангу, але м'яч звалився з ноги та залетів у ближній кут воріт Бущана – 4:0.

Фінальну крапку у матчі поставив Шупо-Мотінг. Павар подав точно на голову нападнику, і камерунець пробив у дальній кут – 5:0.

Ліга чемпіонів. Група Е. 2-й тур

Баварія – Динамо – 5:0

Голи: Левандовськи (12, пенальті, 27), Гнабрі (68), Сані (74), Шупо-Мотінг (87)

Баварія: Нойєр, Девіс (Павар, 69), Ернандес, Упамекано, Зюле, Горецька (Забітцер, 80), Кімміх, Сані (Сарр, 80), Мюллер, Гнабрі (Мусіала, 69), Левандовський (Шупо-Мотінг, 79)

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарний, Тимчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андріївський, Шапаренко (Шепелєв, 46), Де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Гармаш (Супряга, 70)

Баварія набирає шість очок і продовжує впевнено лідирувати у групі Е. У Динамо після двох турів одне очко в активі та третє місце у турнірній таблиці.

В іншому матчі групи Е Бенфіка розгромила Барселону з рахунком 3:0.