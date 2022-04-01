Баскетболіста вигнали зі збірної Швеції. Він не помічав війни в Україні

Йеребко вирішив грати з рашистами / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Десять років шведський баскетболіст Юнас Йеребко виступав у найсильнішій лізі планети – НБА. А ось завершити кар'єру вирішив у Росії.

Читайте також: Слідом за російським військовим кораблем. Тепер Росію позбавили баскетболу

Реклама

Наприкінці березня 35-річний Йеребко підписав контракт із московським ЦСКА. У цей час російська армія бомбила мирні українські міста.

У шведській федерації баскетболу не зрозуміли вчинку свого гравця. Юнаса вигнали із національної збірної, де він виступав із 18 років.

А якщо додати, що ЦСКА виключено зі всіх міжнародних змагань, то гратиме тепер Йеребко лише з ізгоями.

Реклама

Раніше ми писали, що фільм про легендарну баскетболістку Люсію Харріс удостоєний "Оскара".