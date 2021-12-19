18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья 2
Атлетіко 1
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
18 грудня 23:00 Онлайн
Берінчик --
Чанієв --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Баскетболіст та футболіст влаштували жорсткий махач. Що не поділили зірки?

Любомир Луканюк
19 грудня, 12:58
Олімпійський чемпіон з баскетболу Дерон Вільямс та найкращий гравець десятиліття в американський футбол Франклін Гор зустрілися у рингу

Вільямс переміг Гора рішенням суддів / Фото: REUTERS

У Флориді пройшло шоу, де не професійні боксери вийшли у ринг. Скандальний блогер Джейк Пол здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Тайроном Вудлі.

А ще у ринг вийшли колишній гравець НБА Дерон Вільямс та колишній гравець в американський футбол Франклін Гор.

Реклама

Виявилося, що профі-спортсмени абсолютно не готові до нового виду спорту. Вони швидко видихнулися на рингу. Трохи краще почував себе Вільямс, який відправив суперника в нокдаун у третьому раунді. Він і переміг роздільним рішенням суддів, повідомляє Allboxing.

Реклама

Треба сказати, що обидва новоспечені боксери були досить відомі і успішні у своїх видах спорту.

Дерон Вільямс тричі брав участь у матчах усіх зірок НБА, також є олімпійським чемпіоном у складі збірної США.

Франклін Гор був включений до команди десятиліття Національної футбольної ліги.

Реклама