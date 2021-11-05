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Барселона заплатила шейхам за свою легенду: Хаві вже їде до Іспанії

Олександр Трикіша
5 листопада, 14:12
Катарський Аль-Садд офіційно оголосив про розставання з іспанським тренером Хаві. Найближчим часом він має очолити Барселону

Хаві покинув Аль-Садд заради Барселони / Фото: Facebook

Хаві замінить у каталонському клубі Рональда Кумана, який був звільнений кілька днів тому. Поки що команду тимчасово тренує Серхі Бархуан.

Керівництво Аль-Садда погодилося відпустити Хаві до Барселони після фінансової компенсації, передбаченої контрактом.

Ми домовилися з Барселоною про подальшу співпрацю, Хаві є важливою частиною історії Аль-Садда, і ми бажаємо йому всього найкращого у майбутньому", – йдеться в заяві клубу.

Хаві / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Києві обіграла Динамо з рахунком 1:0.

Хаві є справжньою легендою Барселони. Він є вихованцем клубу та провів у рідній команді практично всю кар'єру, доки 2015 року не перейшов до Аль-Садда.

Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубків Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.

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З Аль-Саддом іспанець ставав чемпіоном Катару як гравець і тренер. Також у тренерській колекції Хаві вже є перемоги у Кубку наслідного принца Катару, Кубку шейха Яссіма, Кубку еміру Катару та Кубку зірок Катару.