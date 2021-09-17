Барселона оголосила суму збитків – тепер зрозуміло, чому пішов Мессі

Барселона оголосила про багатомільйонні збитки / Фото: REUTERS

Раніше через фінансові проблеми Барселона не змогла зберегти у себе Ліонеля Мессі. Навіть з урахуванням зниження зарплати у клубу не було можливості зареєструвати аргентинця.

Читайте також: Кати Барселони. Мюллер і Левандовські знищили каталонців в Лізі чемпіонів

Втім, рада директорів схвалила бюджет клубу на нинішній сезон в розмірі 765 мільйонів євро, але він повинен пройти додаткову процедуру схвалення на Асамблеї делегатів.

Реклама

Також буде ініційована повна перевірка справ клубу з пошуку відповідальних за фінансові проблеми, щоб уникнути їх в майбутньому, пише championat.com.

Крім цього, в Барселоні поставили ультиматум головному тренеру команди Рональду Куману. Нідерландцю дали час виправити гру команди до кінця вересня. Якщо в цих матчах не буде позитивного результату, його можуть відправити у відставку.