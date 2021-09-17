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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
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Барселона оголосила суму збитків – тепер зрозуміло, чому пішов Мессі

Олександр Трикіша
17 вересня, 10:48
Барселона заявила про збитки 481 мільйон євро за підсумками сезону 2020/2021 років. У клубі шукають винних у фінансових проблемах

Барселона оголосила про багатомільйонні збитки / Фото: REUTERS

Раніше через фінансові проблеми Барселона не змогла зберегти у себе Ліонеля Мессі. Навіть з урахуванням зниження зарплати у клубу не було можливості зареєструвати аргентинця.

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Втім, рада директорів схвалила бюджет клубу на нинішній сезон в розмірі 765 мільйонів євро, але він повинен пройти додаткову процедуру схвалення на Асамблеї делегатів.

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Також буде ініційована повна перевірка справ клубу з пошуку відповідальних за фінансові проблеми, щоб уникнути їх в майбутньому, пише championat.com.

Крім цього, в Барселоні поставили ультиматум головному тренеру команди Рональду Куману. Нідерландцю дали час виправити гру команди до кінця вересня. Якщо в цих матчах не буде позитивного результату, його можуть відправити у відставку.

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