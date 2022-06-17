"Бандера-смузі" для рашистів. Легенда Карпат розповів, як відстояли Миколаїв

На початку березня російські війська намагалися захопити Миколаїв. Але завдяки героїзму ЗСУ та місцевих жителів місто вдалося відстояти.

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Екс-наставник Миколаєва Руслан Забранський поділився спогадами про перші дні війни.

"На початку війни росіяни були у місті, увійшли. Ми серйозно підготувалися, я сам брав участь. Шини ставили, готували "бандера-смузі". Танки зайшли, але вони настільки безтолкові, що заблукали в місті. Ми спалили їх при виїзді назад у бік Херсона. Вони не знали, куди вони в'їхали. Поверталися до Херсона.

Не хотілося б, щоби це затягнулося на роки. У нас люди намагаються самі жити та іншим давати таку можливість. Прийшли справді орки. Якесь плем'я із монгольського степу, де нічого немає. Самі не живуть та іншим не дають", – розповів Забранський в ефірі програми "Ще прийде час".