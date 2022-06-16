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Соромно, що я грав у Росії: форвард збірної України прозрів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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16 червня, 12:52
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Чемпіон України та переможець Кубка УЄФА Євген Селезньов грав за краснодарську Кубань, коли його рідне місто контролювала Росія
Росія знищує мирне населення на батьківщині Селезньова
Росія знищує мирне населення на батьківщині Селезньова

Український нападник Євген Селезньов має у своїй кар'єрі один період, яким не варто хвалитися. У 2016 році він перейшов з Дніпра в Кубань.

Селезньов народився у Макіївці і його не бентежило, що на момент переїзду в Краснодар фактично Росія контролювала Донбас.

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Проте з початком повномасштабної війни Селезньов прозрів. Він засудив російську агресію.

"Моя позиція одна – я українець, крапка... Так, мені соромно, що я колись грав у Росії.

Якщо ти називаєш когось братом і приходиш його вбивати, то... Це ідіотизм", – сказав Селезньов у коментарі YouTube-каналу SportArena.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Хто такий Євген Селезньов

36-річний форвард за свою кар'єру виступав у таких командах – Шахтар, Арсенал Київ, Дніпро, Кубань (Росія), Карабюкспор (Туреччина), Акхісар (Туреччина), Малага (Іспанія), Бурсаспор (Туреччина), Колос. З 2021 року грає за Минай.

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З Шахтарем вигравав чемпіонат України, Кубок України і Кубок УЄФА. З Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи. З Акхісаром перемагав у Кубку Туреччини.

За збірну України провів 58 матчів та забив 11 голів.

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Нагадаємо, Євген у 2016 році поїхав грати за Кубань. В результаті росіяни кинули нашого форварда на гроші і за півроку він залишив краснодарський клуб.

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